ОВА: у Миколаївській області за час вторгнення РФ загинуло понад 300 людей

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що в області за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 300 людей, повідомляє Новое время.

"За весь період війни — понад 300 людей, а минулої доби двоє людей загинули у Баштанці" , — сказав він на брифінгу.

За його словами, в області понад 3 700 об'єктів інфраструктури та цивільних об'єктів було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій.

Віталій Кім повідомляв, що війська РФ стали частіше обстрілювати населені пункти Миколаївської області, щоб створити ілюзію домінування.

За словами глави ОВА, окупанти втрачають позиції, намагаються атакувати, але зазнають втрат. Він додав, що лінія фронту вже близько місяця майже однакова, а всі, хто хотів евакуюватися, поїхали.