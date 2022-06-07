Британія закликала розслідувати крадіжку українського зерна Росією

У Лондоні закликають розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на окупованих територіях України. Мова йде зокрема про подібні випадки у Херсонській області, пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.

"Звинувачення в тому, що Росія краде зерно з різних районів України, є дуже серйозними і повинні бути негайно розслідувані" , - заявила британський міністр сільського господарства Вікторія Прентіс.

Прентіс, виступаючи на конференції Міжнародної зернової ради в Лондоні, сказала, що чула звинувачення про крадіжки зерна Росією з перших вуст від джерел у Херсонській області на півдні України.

Вона також звинуватила Росію в відправленні в Сирію 100 000 тонн вкраденої української пшениці та у відправці награбованого металу кораблем з Маріуполя до Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Російське судно потрапило на супутниковий знімок.

А маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи "Метінвест" звернулися до Офісу генерального прокуратура з проханням відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам, та яку системно вивозять до РФ.