Президент Литви закликав Європу збільшити допомогу Україні для її перемоги у війні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європа багато зробила, щоб допомогти Україні, однак вона має збільшити свою допомогу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Ми говорили про війну Росії в Україні та відповідь Європи. Європа багато зробила для допомоги Україні, але цього недостатньо. Досі немає перемоги у цій війні. Ми повинні залишатися на цьому шляху і в жодному разі не зменшувати обертів. Навпаки, просто збільшувати" , - заявив Гітанас Науседа після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми повинні всебічно підтримувати Україну, збільшити тиск на Росію, посилюючи санкції, знижуючи енергетичну залежність від агресора. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити наші цінності та мир. Ми знаходимося і хочемо залишатися на правильній стороні історії" , - сказав він.

Литовський лідер також наголосив, що крім військової та економічної допомоги для України вкрай важливою є політична підтримка. За його словами, необхідно надати Україні статусу країни-кандидата в ЄС.

"Настав час дати зрозуміти, що Україна має місце в Європейському Союзі. У нас немає морального права упускати цей момент" , — заявив Науседа.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон виступив проти того, щоб світові лідери підштовхували президента України Володимира Зеленського до поганої мирної угоди з президентом РФ Владіміром Путіним.