Шмигаль: в Україні створили штаб для підготовки до опалювального сезону

Уряд створив штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону – до нього увійдуть представники місцевої влади, теплопостачальників, регулятора, а також Нафтогазу, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів у вівторок.

Штаб очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Завданнями штабу буде збалансувати систему, провести ремонти, оперативно вирішувати всі проблеми та сформувати необхідний рівень комунікації між усіма задіяними рівнями.

За словами Шмигаля, спеціалістами вже зроблені перші розрахунки, аби зрозуміти, скільки знаодбиться газу та вугілля, а також які ремонтні роботи необхідно провести. Саме ремонти й модернізація обладнання та мереж є ключовим завданням в умовах війни.

Україна завершила опалювальний сезон з 9 млрд кубів у газосховищах і відразу почала знову закачувати блакитне паливо. На 1 червня в підземних сховищах зберігається 10 млрд кубічних метрів газу, що на 7,5%, або на 700 млн кубів більше середніх показників 2014-2018 років.

Згідно підрахунків, видобуток газу цього року становитиме від 16 до 19 млрд кубів, а споживання – від 21 до 24 млрд кубів. Різницю Україна імпортуватиме, потужності та домовленості з західними сусідами для цього є, додав прем’єр. Нафтогазу було доручено забезпечити щонайменше 19 млрд кубів газу у сховищах на початок опалювального сезону.

Також Шмигаль повідомив, що видобуток вугілля на державних шахтах впав близько на третину через окупацію частини об’єктів.

"Але маємо альтернативні варіанти, і тому на початок опалювального сезону об’єми вугілля на складах розраховуємо довести до щонайменше 2 млн тонн" , – заявив він.

Максимальний показник, який планується накопичити — 3 млн тонн вугілля на початок опалювального сезону.