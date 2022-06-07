Світовий банк погіршив прогноз світового ВВП: зросли ризики стагфляції

Світовий банк в оновленому прогнозі погіршив прогноз світового ВВП з 4,1% до 2,9% через російську війну проти України, яка посилила загрозу стагфляції економіки світу, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленому звіті Global Economic Prospects від Світового банку.

Війна проти України призводить до високих цін на сировину, пояснює СБ, посилює перебої в постачанні, продовольчу кризу та бідність, підбурює інфляцію, сприяє погіршенню фінансових умов, посилює фінансову вразливість та посилює невизначеність політики.

Прогнози зростання в країнах, що розвиваються, цьогоріч було знижено з 4,6% до 3,4% через негативні побічні ефекти від російського вторгнення в Україну. Аналітики зауважують, що наслідки війни нівелюють будь-яку короткострокову вигоду для країн-експортерів сировини через підвищення цін на енергоносії.

Відновлення в наступному році також не прогнозується: світове зростання лише незначно підвищиться до 3% у 2023 році (у попередньому прогнозі очікувалося зростання у 3,2%), оскільки такі чинники як високі ціни на сировину та посилення монетарної політики триватимуть надалі.

У Світовому банку підкреслюють, що існує багато ризиків для чинного прогнозу – зокрема, посилання "геополітичної напруженості", зростання загрози стагфляції та фінансової нестабільності, проблеми у постачанні та погіршення продовольчої безпеки.

Глобальна інфляція стрімко зросла з найнижчого рівня в середині 2020 року через відновлення світового попиту, нестачі пропозиції та зростання цін на продукти харчування та енергоносії, особливо після вторгнення Росії в Україну. Ринки очікують, що інфляція досягне піку в середині 2022 року, після чого уповільниться і залишиться на високому рівні.

При цьому економічне зростання рухається в протилежному напрямку: воно різко скоротилося з початку року і, як очікується, залишиться нижче середнього рівня 2010-х років до кінця десятиліття.

"У світлі цих подій ризик стагфляції, поєднання високої інфляції та повільного зростання, зріс" , – пише Світовий банк.

Зазначається, що відновлення від стагфляції 1970-х років вимагало різкого підвищення процентних ставок чільними центральними банками з розвиненою економікою для сповільнення інфляції, що спричинило рецесію та низку фінансових криз у країнах з економікою, що розвивається.

Аналітики попереджають, що такі країни можуть знову зіткнуться з серйозними проблемами через підвищену фінансову вразливість та ослаблення фундаментальних факторів зростання.

Крім того, вважають у Світовому банку, негативні наслідки війни будуть найбільш серйозними для Європи та Центральної Азії, де, за прогнозами, виробництво різко скоротиться цьогоріч. Зростання виробництва сповільниться в усіх інших регіонах, крім Близького Сходу та Північної Африки, де переваги вищих цін на енергоносії для експортерів переважать негативний вплив цих цін на економіку інших країн регіону.

Оцінка СБ свідчить про те, що викликаний війною сплеск цін на енергоносії може знизити світове виробництво на 0,8% за два роки.