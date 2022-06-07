Парламент Данії дав згоду на приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО

Парламент Данії одностайно дав згоду на приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

"Історичний день для Данії, Фінляндії та Швеції! Парламент Данії одностайно підтримав приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Це потужний сигнал солідарності з нашими нордичними сусідами" , - заявив він.

Найближчим часом можливе голосування також у Сеймі Латвії.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру набуття членства.

Для цього має дати згоду кожна з 30 країн-членів НАТО. Лише Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій і турецької опозиції та ембарго на експорт зброї.

Реальною причиною такої позиції може бути сподівання президента Туреччини добитися певних рішень від США у питанні продажу сучасних винищувачів і санкцій, які наклали на Туреччину за купівлю російських систем С-400.