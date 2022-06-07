Харківська ОВА: щонайменше 3 загиблих та 6 поранених внаслідок обстрілів

Внаслідок обстрілу росіянами Харківської області у вівторок загинули щонайменше 3 особи, 6 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов у Telegram.

"Сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.

За попередньою інформацією, загинули щонайменше 3 особи. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється”.

Синегубов закликав мешканців Харківської області якомога залишатися в укриттях, оскільки перебувати на вулицях дуже небезпечно.