У ЄС погодили правила визначення мінімальної зарплати

Представники держав-членів Європейського Союзу та Європейського парламенту в понеділок увечері погодили законопроєкт про мінімальний дохід, який би забезпечував гідний рівень життя всім громадянам ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це у вівторок повідомила пресслужба парламенту.

Делегати Європарламенту і Ради ЄС узгодили нові правила визначення належної мінімальної заробітної плати в національному законодавстві країн-членів та колективних трудових договорах.

Передбачається, що країни ЄС спершу мають оцінити, чи забезпечує встановлена ними мінімальна зарплата мінімально гідний рівень життя з огляду на внутрішні умови. Для цього вони можуть застосувати метод продуктового кошика або вирахувати медіанну зарплату.

При цьому відрахування й відхилення від мінімальної зарплати мають бути недискримінаційними, пропорційними та мати законну ціль – наприклад у разі рішення суду чи адміністративного органу влади.

Нові правила щодо мінімальної зарплати ще має затвердити комітет з працевлаштування й соціальних питань Європарламенту, а також Рада ЄС. Після ухвалення вони стосуватимуться всіх працівників ЄС, які мають трудовий договір або перебувають у офіційних трудових відносинах.

При цьому країни ЄС, у яких мінімальна зарплата встановлюється виключно через колективний договір, не будуть зобов’язані дотримуватися нових правил або вимагати їхнього виконання роботодавцями.

Зазначається, що з 27 країн ЄС лише 21 має законодавчо встановлений рівень мінімальної зарплати, тоді як у решти шести (Австрії, Данії, Італії, Кіпрі, Фінляндії, Швеції) вони визначаються через колективний трудовий договір.

Найнижча мінімальна зарплата в Євросоюзі – в Болгарії (332 євро), а найвища – у Люксембурзі (2202 євро).