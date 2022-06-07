У Нацполіції назвали кількість загиблих у Бучі та Бучанському районі

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що у Бучанському районі за час окупації загинули 1137 людей, а у місті Буча — 461 особа, повідомляє Новое время.

"Загалом по району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча — 461 особа" , — цитує Клименко пресслужба МВС у Facebook.

Клименко підкреслив, що частина військовослужбовців РФ, які катували та вбивали мешканців Бучі та навколишніх населених пунктів, уже встановлено, а декільком оголошено підозри. За його словами, серед загиблих в одній із братських могил правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського, який займався евакуацією мирних жителів із Бучі.

"Найголовніше — на сьогодні ми встановили підрозділи, що знаходилися на території району та міста Бучі: шість батальйонних тактичних груп десантних сил Росії та одна механізована бригада. Наразі встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців" , — зазначив Клименко.

Після втечі окупантів із Київської області світ побачив результати їхніх звірств, жертвами яких стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що різанина, яку російські окупанти влаштували у Бучі, була умисною.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії та її армії геноцидом українського народу.

Лідери західних країн рішуче засудили військові злочини російської армії та закликали до розслідування та притягнення винних до відповідальностi.