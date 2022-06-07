Посол США відвідала Ірпінь і Бучу

Посол США відвідала Ірпінь і Бучу
Фото: Facebook

Посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу, повідомляє Європейська правда.

Про візит до Ірпеня Бріджит Брінк повідомила у своєму Twitter.

Вона розповіла, що поспілкувалася з людьми, які пережили окупацію. Бріджит Брінк також наголосила на необхідності притягнути до відповідальності причетних до воєнних злочинів.

Як повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко, посол побувала і в сусідній Бучі, хоча на офіційних ресурсах посольства про це наразі не згадують.

Доповнено: згодом повідомлення опублікувало і посольство, зазначивши, що Бріджит Брінк говорила з правоохоронцями про збір доказів та розслідування скоєних російськими військовими злочинів. 

"Пані Посол на власні очі побачила наслідки окупації російськими військами. Це і братська могила, в якій було поховано 116 місцевих мешканців. Під час ексгумації серед захоронених виявили і тіло поліцейського, якого застрелив ворожий снайпер, коли наш працівник допомагав людям евакуйовуватися… Побачили колишній штаб російських загарбників. І той підвал, де окупанти катували мирних жителів", - пише Клименко у своєму Facebook.
Фото зі сторінки Ігоря Клименка

Перед цим Бріджит Брінк відвідала аеропорт Гостомеля та Бородянку.

Новини

Популярні теми форуму

analytics