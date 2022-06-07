Посол США відвідала Ірпінь і Бучу

Посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу, повідомляє Європейська правда.

Про візит до Ірпеня Бріджит Брінк повідомила у своєму Twitter.

Вона розповіла, що поспілкувалася з людьми, які пережили окупацію. Бріджит Брінк також наголосила на необхідності притягнути до відповідальності причетних до воєнних злочинів.

Images from Irpin early in Russia's brutal war shocked the world. Today, I met with its people, courageous individuals who resisted, blocking Russia's advance to the capital, and who are now determined to rebuild their community. They give us all strength. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/7kcfQJPvfO — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 7, 2022

Як повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко, посол побувала і в сусідній Бучі, хоча на офіційних ресурсах посольства про це наразі не згадують.

Доповнено: згодом повідомлення опублікувало і посольство, зазначивши, що Бріджит Брінк говорила з правоохоронцями про збір доказів та розслідування скоєних російськими військовими злочинів.

"Пані Посол на власні очі побачила наслідки окупації російськими військами. Це і братська могила, в якій було поховано 116 місцевих мешканців. Під час ексгумації серед захоронених виявили і тіло поліцейського, якого застрелив ворожий снайпер, коли наш працівник допомагав людям евакуйовуватися… Побачили колишній штаб російських загарбників. І той підвал, де окупанти катували мирних жителів" , - пише Клименко у своєму Facebook.

Перед цим Бріджит Брінк відвідала аеропорт Гостомеля та Бородянку.