ОВА: на Донеччині росіяни поранили 5 мирних жителів

У Донецькій області внаслідок дій РФ у вівторок поранено 5 мирних жителів, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram.

"За 7 червня росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донецької області: 2 в Очеретиному, 2 у Ласточкино та 1 у Миколаївці.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 особу, яка отримала поранення в Луганській області".

Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.