Окупанти у Мелітополі розпочали підготовку до референдуму про приєднання до РФ

Окупаційна влада в Мелітополі почала підготовку так званого "референдуму" про приєднання до Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява фейкового "мера" Мелітополя Галини Данильченко.

За її словами, сьогодні окуповане місто відвідав перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

"Ми в свою чергу дуже вдячні Російській Федерації за ту допомогу і підтримку, яку нам надають. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією, Російська Федерація тут назавжди, і ми тепер починаємо готуватися до референдуму" , - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує "референдум" про приєднання Херсонської області на осінь 2022 року. При цьому офіційно в Кремлі не хочуть говорити про такі референдуми.

Напередодні міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські сили деокупують місто в найближчі тижні або місяці.