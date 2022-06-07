Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Київ хоче купити систему протиракетної оборони Залізний купол. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на слова Корнійчука під час пресконференції, повідомляє Новое время.

Дипломат підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Ізраїль відмовився підписувати договір про передачу своєї протитанкової системи, виробленої компанією Rafael:

"Наскільки я знаю, минулого тижня американці дали дозвіл на передачу Україні [вироблених за ізраїльською технологією] ПТРК Spike з Німеччини, а Ізраїль відмовив".

Він також сказав, що в ізраїльській пресі зараз практично не висвітлюють повномасштабну війну в Україні.

"Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності… Нам потрібна допомога Ізраїлю… Я маю на увазі, нам потрібна військово-технічна підтримка; нам потрібен Залізний купол, який дозволить врятувати наших цивільних жінок і дітей від ударів російських ракет по нашій території. Нам не потрібна пожертва, ми хочемо його купити" , — наводить видання слова Корнійчука.

The Jerusalem Post із посиланням на джерела пише, що Ізраїль навряд чи продасть Залізний купол через угоду, підписану зі США, та правила щодо експорту товарів оборонного призначення.

За словами посла, в України з початку війни «не було жодної військово-технічної співпраці з Ізраїлем». Він повідомив, що Україна отримала близько 10% касок і бронежилетів, про які просила, а Ізраїль досі не погодився прийняти бійців, які втратили кінцівки, на протезування, передає пресслужба українського посольства.

Корнійчук також подякував громадянам Ізраїлю, ізраїльським компаніям та організаціям, які допомагають Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що Україні не підходить ізраїльська система ПРО, оскільки сама лише Київська область за площею більша за Ізраїль.