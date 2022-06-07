В Україну прибуло 20 військових автомобілів з Литви, на черзі ще стільки ж

Україна отримала військову допомогу з Литви — 20 автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики. Ще 20 БТР із Литви приїдуть найближчим часом, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він уточнив, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків уже в Україні. 20 бронемашин М113 на шляху до нашої країни.