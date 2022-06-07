ГУР: Україна вже повернула 210 тіл захисників Маріуполя

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя продовжується. Україні вдалося повернути вже 210 тіл бійців, більшість із них — герої, які тримали оборону на заводі Азовсталь, повідомляє Новое время.

Як повідомляє прес-служба ГУР у Telegram-каналі, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента працює над тим, щоб повернути всіх загиблих.

"Всі загиблі повинні повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останній шлях з належними героями почестями… Триває робота щодо повернення додому всіх полонених українських захисників" , — заявили в ГУР.

Раніше родичі захисників Маріуполя підтвердили, що до Києва було доставлено тіла загиблих героїв.

Напередодні агентство Associated Press повідомило, що Росія передала Україні десятки тіл українських бійців, які загинули на металургійному заводі Азовсталь. Прес-секретар полку Азов Ганна Головко сказав, що усі 160 українських тіл були з Азовсталі. За її словами, як мінімум 52 із цих тіл вважаються останками бійців полку Азов.

4 червня стало відомо, що Україна та РФ вперше провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».