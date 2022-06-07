Spiegel: Меркель не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель під час першого інтерв'ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" у тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel.

Відповідаючи на запитання, чи могла вона зробити більше для запобігання війні в Україні, Меркель сказала:

"Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка могла б це запобігти".

"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії - я вже вважаю, що ця ситуація є значною трагедією, - чи можна було її запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звичайно, я собі досі задаю це питання" , - сказала вона.

Водночас, ексканцлер відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є помилковою" , - зазначила Меркель і додала, що без Мінських домовленостей, на її думку, ситуація в Україні була б ще критичнішою.

Те саме, зазначила колишній канцлер Німеччини, стосується і її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

"Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це (рішення) не буду" , - сказала Меркель.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала "варварською війною" з Росією після того, як її багатомісячне мовчання викликало критику її власної політики щодо Москви.

Водночас, Меркель раніше стверджувала, що не планує публічно коментувати свою політику щодо РФ, незважаючи на те, що такі прохання надходили від її партії.