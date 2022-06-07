МАГАТЕ: у Зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори

Детектори радіації у чорнобильській Зоні відчуження знову працюють у режимі онлайн уперше з часу окупації цього району Росією 24 лютого, рівні радіації у нормі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який було перервано на самому початку конфлікту понад 100 днів тому".

Агентство зазначає, що мережа радіаційного контролю в цьому районі перестала функціонувати 24 лютого, коли російські війська окупували Чорнобильську зону та утримували її протягом п'яти тижнів, перш ніж піти 31 березня.

"Генеральний директор Гроссі повідомив, що більшість із 39 детекторів, що надсилають дані з Зони відчуження, яка охоплює 30 кілометрів навколо АЕС, тепер видно на карті IRMIS (Міжнародна інформаційна система радіаційного моніторингу – ред.) та оновлюються так, як до перерви".

"Отримані на цей час виміри показали, що рівні радіації відповідають тим, які були виміряні до конфлікту".

За даними The Washington Post, російські окупанти вкрали та знищили обладнання з Чорнобильської АЕС на 135 млн доларів, деяке обладнання, яке відстежили завдяки GPS-трекерам, перебуває у Білорусі.