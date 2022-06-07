Зеленський: Україна відмовиться від експорту газу та вугілля

Україна відмовиться від експорту видобутого в країні газу і вугілля за кордон. Весь внутрішній видобуток буде спрямований на потреби наших громадян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.﻿ Про це, із посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо зараз через агресію Росії, це буде дійсно найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Повинні пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави" , - заявив глава держави.

Він також зазначив, що Україна робить все для того, щоб наростити можливості експорту електрики. Сьогодні це дозволяють робити наявні в Україні потужності.

Кабмін створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду під час воєнного стану. Штаб очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Також раніше повідомлялося, що на час воєнного стану в Україні будуть заморожені всі комунальні тарифи.