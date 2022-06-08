ISW: РФ почали відводити війська в Запорізькій області

ISW: РФ почали відводити війська в Запорізькій області

Примусова мобілізація в так званих "ДНР" і "ЛНР", а також повна цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.﻿ Про це, із посиланням на ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Зусилля Москви по цензурі інформації про загиблих і поранених військовослужбовців посилюють напругу всередині країни й протидію війні в Росії.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектора Сєвєродонецька і провели штурм українських позицій в промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.

Війська РФ продовжують просуватися на Слов'янськ, на південний схід з району Ізюма і на захід від лиману, намагаючись прорвати українську оборону, що зупинила більшість прямих фронтальних штурмів з Ізюму.

Окупанти почали відводити позиції в Запорізькій області або для ротації зазнали втрат підрозділів в тил, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області. Російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Інгулець, які знаходяться під контролем ЗСУ.

Новини

Популярні теми форуму

analytics