ОП: українська тенісистка Світоліна стала амбасадором United24

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24. Проєкт ініціював президент України Володимир Зеленський.﻿ Про це, із посиланням на сайт Офісу президента, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з главою держави, віцепрем'єр-міністр - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і координатором платформи Ярославою Гресь.

Згідно з повідомленням, до відеоконференції також приєднався перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, разом з яким Еліна Світоліна продовжить об'єднувати світову спортивну спільноту навколо допомоги Україні.

Президент подякував Еліні Світоліну за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і зазначив, що важливо розповідати про Україну у світі.