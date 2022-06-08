ОП: українська тенісистка Світоліна стала амбасадором United24
Відома українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24. Проєкт ініціював президент України Володимир Зеленський. Про це, із посиланням на сайт Офісу президента, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з главою держави, віцепрем'єр-міністр - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і координатором платформи Ярославою Гресь.
Згідно з повідомленням, до відеоконференції також приєднався перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, разом з яким Еліна Світоліна продовжить об'єднувати світову спортивну спільноту навколо допомоги Україні.
Президент подякував Еліні Світоліну за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і зазначив, що важливо розповідати про Україну у світі.
"Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань United24 - не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу", - зазначив Зеленський.