ABC: США виграли суд про арешт російської яхти на Фіджі

Сполучені Штати виграли судовий процес щодо арешту російської суперяхти на Фіджі, в межах години взяли судно під свій контроль вартістю 325 мільйонів доларів і відвели його з південної частини Тихого океану.﻿ Про це, із посиланням на ABC News, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Рішення суду стало значною перемогою США, оскільки Вашингтон регулярно стикається з перешкодами у своїх спробах заарештувати активи російських олігархів по всьому світу.

США забрали з Фіджі судно протягом години, щоб гарантувати, що яхта не буде залучена в будь-які подальші судові позови. Представники виконавчої служби США змінили прапор на яхті і відвели її в Нову Зеландію.

Заарештовану яхту "Амадея" пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Яхта довжиною 106 метрів оснащено акваріумом з живими лобстерами, розфарбованим вручну піаніно, басейном і великий вертолітним майданчиком.