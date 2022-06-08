WSJ: загроза кібератак проти компаній США з боку РФ ще висока

Розвідка США у сфері кібербезпеки закликала великі американські компанії залишатися в стані підвищеної готовності до кібератак з боку Росії. Досі ризик шкідливих дій з боку російських хакерів оцінюється як високий.﻿ Про це, із посиланням на Wall Street Journal, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"За даними розвідки США, загроза була і залишається реальною. РФ володіє можливостями, з якими потрібно бути обережними, і зараз вони знаходяться на стадії прийняття рішення" , – підкреслив директор з питань кібербезпеки Агентства національної розвідки США Роберт Джойс.

У лютому США почали кампанію Shields Up, яка повинна посилити захист мереж приватних компаній, насамперед технологічних гігантів та інших великих виробників.