Гайдай: окупанти обстріляли Лисичанськ з артилерії
ЗСУ стримують російську армію в Сєвєродонецьку. Окупанти обстрілюють навіть центральну частину Лисичанська, повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців.А ще пошкоджено декілька багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.
Найбільше руйнувань, які зафіксовано на ранок 8 червня, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків.
Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Золоте-4 та Врубівку.
"Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги", - повідомив начальник ОВА.
Гайдай зазначив, що ЗСУ стримують штурм окупантів у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають.