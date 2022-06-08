Гайдай: окупанти обстріляли Лисичанськ з артилерії

ЗСУ стримують російську армію в Сєвєродонецьку. Окупанти обстрілюють навіть центральну частину Лисичанська, повідомив﻿ начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців.А ще пошкоджено декілька багатоповерхівок" , - йдеться в повідомленні.

Найбільше руйнувань, які зафіксовано на ранок 8 червня, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків.

Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Золоте-4 та Врубівку.

"Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги" , - повідомив начальник ОВА. ﻿

Наслідки обстрілів Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай зазначив, що ЗСУ стримують штурм окупантів у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають.