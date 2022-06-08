ДСНС: внаслідок ворожих обстрілів у Харкові сталися пожежі

Через російські обстріли з 7 по 8 червня пожежі сталися у Холодногірському районі Харкова, а також у двох районах області.

Про це повідомляє﻿ ДСНС України.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Холодногірському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (4) та Харківському (2) районах області. У Харкові постраждав виробничий об’єкт, в решті випадків виключно приватні домоволодіння" , - йдеться в повідомленні.

Серед інших виїздів, 4 рази рятувальники виїздили в місця влучання ворожих боєприпасів, проте пожеж там виявлено не було. В цих випадках сталось часткове руйнування конструкцій приватних будинків, гаражних боксів, постраждали 2 людини (Шевченківській район Харкова), а також постраждав фасад торговельного об’єкту в Індустріальному районі.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 2-х зруйнованих окупантами об’єктах. Піротехніки протягом доби знищили 16 ворожих боєприпасів.