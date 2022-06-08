Міноборони Британії: У ЗСУ є успіхи в Херсонській області

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, російські окупаційні війська намагаються атакувати Сєвєродонецьк із трьох напрямків, але українська оборона тримається, повідомляє Новое время.

У повідомленні відомства йдеться, що за останні 24 години жодній із сторін не вдалося значно просунутися вперед та поки Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на своїх флангах.

При цьому українські війська нещодавно досягли певних успіхів, завдавши контрударів у південно-західній частині Херсонської області, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.

"Оскільки фронт окупованої зони простягається більш ніж на 500 км, Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони, одночасно звільняючи боєздатні бойові підрозділи для наступальних дій" , - зазначають у Міноборони Британії.

В окупованій Херсонській області окупанти примусово узгоджують свою адміністрацію з адміністрацією Російської Федерації, вводячи російський рубль як платіжний засіб та наймаючи російських вчителів для впровадження російської програми та мови у школах.