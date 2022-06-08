Туреччина поставила десять умов Швеції і Фінляндії для членства в НАТО

Влада Туреччини поставила десять умов Швеції і Фінляндії у відповідь на зняття вето на їх членство в НАТО.﻿ Про це, з посиланням на Yeni Şafak, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними видання, обом країнам було запропоновано підтримати Анкару в її боротьбі із забороненою в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК) і організацією ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і їх філіями.

При цьому було заявлено, що Швеція і Фінляндія, які є прихильниками терористичних організацій, повинні встановити необхідні правові норми і правову інфраструктуру для боротьби з тероризмом.

Водночас країнам слід припиняти спроби відкрити представництва РПК у своїх країнах. Також Туреччина запропонувала не дозволяти діяльність FETÖ, що проводиться в країнах, і закрити відповідний веб-сайт і органи ЗМІ.

Туреччина наполягає, що Швеція і Фінляндія повинні приділяти особливу увагу депортації та екстрадиції осіб, пов'язаних з тероризмом. Також Стокгольм і Гельсінкі повинні ввести заборону на демонстрації терористичними організаціями, таким як РПК.

Крім того, Туреччина запропонувала Швеції та Фінляндії зняти обмеження оборонної промисловості проти неї, а також попросила поділитися розвідданими.

У виданні підкреслили, що якщо Швеція і Фінляндія стануть членами НАТО, вони повинні виконати ці зобов'язання.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина не змінить свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Турецька сторона дасть свою згоду, поки скандинавські країни не відмовляться співпрацювати з представниками Робочої партії Курдистану.

Крім того, нові переговори між Туреччиною Фінляндією та Швецією щодо вступу до НАТО можливі, якщо країни почнуть виконувати умови Анкари.