ОГП: унаслідок агресії РФ в Україні постраждала щонайменше 741 дитина

Більше ніж 741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Стало відомо про поранення 11 дітей, 10 з них у Харківській області.

Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 8 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених - 478. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

У неділю, 5 червня, внаслідок обстрілу окупантами с. Добропілля Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей у Харківській області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти, 186 з них зруйновано повністю.