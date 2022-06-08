РНБО: Кремль запустив чергову хвилю фейків

За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, російські окупанти продовжують вести, зокрема, і свою пропагандистську війну. Вранці ворог поширював інформацію про так звані "паспорти" в Херсонській області, "відносини з Німеччиною" та маніпуляцію про американські Мі-17, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Маніпуляція

За даними РНБО, російська сторона поширювала таку інформацію про:

колаборанта-"керівника" Херсонської області В. Сальдо, який заявив, що "жителі всієї України, незалежно від місця реєстрації, зможуть подати заявку на отримання російського паспорта в Херсонській області". В РНБО пояснюють, такі заяви потрібні для створення ілюзії зацікавленості українців в отриманні громадянства РФ;

посольство РФ у США заявило про те, що "США порушують зобов’язання, поставляючи Києву вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану, а передача артилерійських систем - це безвідповідальність, що загрожує непередбачуваними наслідками".

Дезінформація

Як розповіли в РНБО, також ЗМІ РФ почали тиражування новин про те , що "дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються - ФРН дедалі більше схиляється в сторону РФ", обґрунтовуючи це "відмовою міністерки закордонних справ Анналени Бербок від спілкування з українським послом, що пояснюється її наміром говорити лише з міністрами".