Норвегія передала Україні нове озброєння: що саме

Міністерство оборони Норвегії повідомило про передачу Україні 22 самохідних артилерійських установок, класу самохідних гаубиць М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки і зброї, щоб протистояти атакам Росії. Україна запросила цей вид підтримки озброєнь. Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння" , - заявив Міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

У відомстві зазначили, що українські військові пройшли навчання в Німеччині для управління самохідними гаубицями.

Раніше Україна закупила гаубиці M109 у бельгійської приватної компанії.