Колаборанти із Запорізької області готуються провести референдум про входження до РФ цього року
Так званий "представник місцевої адміністрації" Запорізької області колаборант Володимир Рогов заявив, що так званий "референдум" про входження області до складу Росії відбудеться 2022 року, повідомляє Українська правда.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова колаборанта Рогова: "Референдум у Запорізькій області щодо входження до складу РФ пройде цього року, підготовка до нього розпочата і триватиме кілька місяців".
Деталі: Напередодні Рогов заявив, що у Запорізькій області приєднання регіону до Росії нібито хочуть "близько 80% жителів".
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