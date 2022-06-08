СБУ: заарештовано активи почесного будівельника РФ з оточення Путіна

Український суд арештував активи компанії, якою володіли особи, пов’язані з головою кремлівського режиму Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-центр﻿ СБУ.

Як зазначається, йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій.

Кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, які причетні до фінансування терористичних організацій "Л/ДНР".

При цьому один з них входить до найближчого оточення Путіна, будує житло для співробітників ФСБ та ЗС РФ, а також є спонсором передвиборчої кампанії партії "Єдина Росія".

Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, її керівництво провело ребрендинг, проте завдяки реакції української спецслужби на її активи було накладено арешт.

Зокрема, за рішенням суду арештовано активи більш ніж на 2 млрд грн:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу більш ніж на 437 млн ​​грн;

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд. грн;

9 банківських рахунків, де є загалом понад 104 млн грн.

Це зроблено у межах кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Викриття та документування відбувалося під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.

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