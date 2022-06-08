ОВА: війська РФ з мінометів обстріляли Сумську область

У вівторок, 7 червня, російські війська здійснили обстріли Великописарівської, Юнаківської, Краснопільської громад і Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомив﻿ очільник ОВА Дмитро Живицький.

"Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам. Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині. Майже о 23 окупанти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району" , - йдеться в повідомленні.

В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.

Ніч пройшла спокійно.