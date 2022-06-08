"Нас чекає найскладніша зима": що буде з тарифами на комуналку

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення штабу для підготовки до найскладнішого опалювального сезону за роки незалежності, повідомляє Сьогодні.

Що саме планує робити влада, і якими будуть тарифи, президент розповів у своєму зверненні.

Україна поки не продаватиме газ і вугілля за кордон

Зеленський пояснив, що країна вже починає готуватися до зими, і влада вирішує питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля та виробництва електроенергії.

Президент заявив, що поки Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби.

Водночас наша держава буде нарощувати продаж електрики. Після того, як Україна приєдналася до об'єднаної енергомережі Європи, такий експорт буде для нас вигідним. Зокрема, збільшиться валютна виручка, а також Україна таким чином допоможе європейським державам полегшити проблеми з енергетикою на тлі того, що вони зменшують залежність від російських енергоресурсів.

Також в Україні плануються ремонти ТЕС, ТЕЦ і котелень. У першу чергу відновлюватимуть ті, які були пошкоджені чи повністю знищені після обстрілів російського агресора.

Що буде з тарифами?

"Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено" ,– заявив Зеленський.

Він додав, що за тарифи на тепло і гарячу воду відповідають місцеві адміністрації, тому і на місцевому рівні зимою 2022-2023 років тарифи не повинні змінитися.