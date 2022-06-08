У Києві повернули плату за паркування та будуть евакуювати авто порушників

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування. Автомобілі, які припарковані з порушенням будуть евакуйовані, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне" , - розповів Поворозник.

За його словами, оплатити за паркування можна через "Київ цифровий". У застосунку оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.