Спікер Сенату Франції анонсував візит до Києва

Глава Сенату Франції Жерар Ларше анонсував свій візит до Києва.﻿ Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком, повідомляє Новое время.

Він не назвав точних термінів поїздки, але зазначив, що цей візит відбудеться «скоро».

Ларше розповість про його підсумки президенту Франції Еммануелю Макрону.

Глава французького Сенату також підтвердив свою підтримку Україні та заявив, що підтримує заявку країни на набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

"Я говорю це з усією відповідальністю. Україна написала кров'ю кілька умов, необхідних для набуття статусу кандидата" , - резюмував Ларше.

Раніше Еммануель Макрон в інтерв'ю французькій регіональній пресі заявив, що Росію не треба "принижувати", щоб "у той день, коли припиняться бойові дії, ми змогли знайти вихід дипломатичним шляхом".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після цього зазначив, що «заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликатиме».

До цього Володимир Зеленський говорив, що Макрон пропонував піти на поступки суверенітету України, щоб «зберегти обличчя» російському диктатору Володимиру Путіну. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.