У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1393 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,
- артилерійських систем – 703 (+9) од,
- РСЗВ - 213 (+6) од,
- засобів ППО - 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
- крилатих ракет - 125 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
- спеціальної техніки - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Дані уточнюються.