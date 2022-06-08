У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1393 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,
  • артилерійських систем – 703 (+9) од,
  • РСЗВ - 213 (+6) од,
  • засобів ППО - 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
  • спеціальної техніки - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані уточнюються.

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