Шмигаль: Україна завершила найскладнішу посівну
Посівна компанія в Україні пройшла успішно, засіяно більшу частину минулорічних площ. Починається підготовка до збору урожаю в умовах війни, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.
"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ", - написав він.
Шмигаль повідомив, що зараз починається підготовка до збору врожаю, та назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:
- Необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.
- Збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.
- Забезпечення пального для аграріїв.
"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю", - зазначив Шмигаль.