Шмигаль: Україна завершила найскладнішу посівну

Посівна компанія в Україні пройшла успішно, засіяно більшу частину минулорічних площ. Починається підготовка до збору урожаю в умовах війни, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook﻿.

"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ" , - написав він.

Шмигаль повідомив, що зараз починається підготовка до збору врожаю, та назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:



Необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Забезпечення пального для аграріїв.