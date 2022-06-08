Кабмін заявив про фінансові гарантії для перевізників на Дунаї

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Кабмін виділив 250 млн грн із резервного фонду Державного бюджету України для забезпечення безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом, повідомляє Ділова столиця.

"Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії. Очікуємо, що завдяки цьому ми зможемо суттєво наростити обсяги перевезень" , – цитує прес-служба слова міністра.

Кубраков додав, що цим рішенням міністерство бере на себе частину ризиків, щоб стимулювати компанії надавати іноземні судна та рухомий залізничний склад для збільшення перевезень.

Крім цього, в міністерстві повідомили, що кошти зберігатимуться на окремому ескроу-рахунку Міністерства інфраструктури України і, у разі потреби, надаватимуться для відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії росії проти України.

Скористатися таким механізмом зможуть:

власники та/або оператори рухомого складу, що знаходиться на території України та допущені до обороту залізницями шляхи європейського стандарту (1435 міліметрів)

фрахтувачі, оператори та/або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що знаходяться в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

У міністерстві додали, що завершується робота над узгодженням усіх деталей механізму страхування, щоб процес надання гарантій був максимально прозорим та зрозумілим.