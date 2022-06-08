Кабмін заявив про фінансові гарантії для перевізників на Дунаї

Кабмін заявив про фінансові гарантії для перевізників на Дунаї

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Кабмін виділив 250 млн грн із резервного фонду Державного бюджету України для забезпечення безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом, повідомляє Ділова столиця.

"Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії. Очікуємо, що завдяки цьому ми зможемо суттєво наростити обсяги перевезень", – цитує прес-служба слова міністра.

Кубраков додав, що цим рішенням міністерство бере на себе частину ризиків, щоб стимулювати компанії надавати іноземні судна та рухомий залізничний склад для збільшення перевезень.

Крім цього, в міністерстві повідомили, що кошти зберігатимуться на окремому ескроу-рахунку Міністерства інфраструктури України і, у разі потреби, надаватимуться для відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії росії проти України.

Скористатися таким механізмом зможуть:

  • власники та/або оператори рухомого складу, що знаходиться на території України та допущені до обороту залізницями шляхи європейського стандарту (1435 міліметрів)
  • фрахтувачі, оператори та/або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що знаходяться в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

У міністерстві додали, що завершується робота над узгодженням усіх деталей механізму страхування, щоб процес надання гарантій був максимально прозорим та зрозумілим.

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