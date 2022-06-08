В ОПУ розкритикували спроби Меркель виправдати свої стосунки з Путіним

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував колишню голову німецького уряду Ангелу Меркель, яка відмовилася визнавати свої помилки у відносинах з кремлівським режимом, повідомляє Новое время.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ, екс-канцлерка продовжує наполягати на тому, що рішення не приймати Україну до НАТО було нібито "правильним" .

Крім того, Меркель стверджує, що не почувається винною в тому, що потурання російському диктатору Володимиру Путіну з боку Німеччини все більше посилювало його рішучість та впевненість у собі.

При цьому вона заявила, що не була "наївною" , усвідомлюючи, що він розуміє лише силу.