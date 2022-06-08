Енергоатом: У Енергодарі окупанти викрали за тиждень 20 людей

Російські окупанти продовжують викрадати людей у захопленому Енергодарі Запорізької області.﻿ Як повідомили у пресслужбі Енергоатому, лише за останній тиждень вони затримали та вивезли у невідомому напрямку близько 20 мешканців міста, повідомляє Новое время.

11 із них є працівниками Запорізької АЕС. На даний момент місце їхнього перебування невідоме.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.

Наприкінці квітня АЕС повністю відновила роботу, хоча російська влада намагається отримати повний контроль над станцією, залучаючи фахівців з РФ.