НАТО не гарантує, що в Швеції та Фінляндії не буде ядерної зброї

У НАТО не можуть гарантувати того, що у Фінляндії та Швеції не буде розміщено ядерну зброю, якщо їх приймуть до блоку, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив помічник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Камій Гран.

За його словами, кожна держава має в ядерній сфері свободу приймати чи не приймати зброю. Не йдеться про те, щоб встановлювати обмеження. Гран додав, що питання ядерної зброї кожна країна, що входить до НАТО, вирішує самостійно.

Водночас він зазначив, що Фінляндія та Швеція прагнуть до "оборонної позиції" і не хочуть конфронтації з Росією.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи чекає НАТО на військову реакцію чи демонстрацію сили з боку Росії у відповідь на вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, Гран відповів, "росіяни самі заявили, що це не є необхідним, і я не думаю, що це було б виправданим кроком".