В Ірані зійшов із колії пасажирський потяг

У середу, 8 червня, близько 5 години ранку в Тегерані з колії зійшов пасажирський поїзд. Про це, з посиланням на іранське видання isna.ir, повідомляє Корреспондент.

На момент аварії в поїзді було 420 пасажирів, які прямували з міста Тебес до Єзда. Катастрофа сталася поблизу станції міста Тебес. Щонайменше 17 людей загинули, понад 50 пасажирів постраждали, стан п'яти з яких оцінюється як важкий.

За попередніми даними, із колії зійшли п'ять вагонів. Наразі група рятувальників намагається повернути їх у нормальний стан. Що саме стало причиною аварії, наразі невідомо.

Фото: isna.ir

На місце події прибули 12 машин швидкої допомоги, спрямовано три санітарні вертольоти, рятувальні роботи тривають.