"Мегабанк" почали виводити з ринку: скільки отримають вкладники

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) встановив контроль над харківським "Мегабанком", який визнано неплатоспроможним, та замінив всі керівні органи. Розпочинається процедура виводу банку з ринку, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Процедура виводу банку з ринку

Фонд оголосив про пошук інвесторів, які зможуть взяти на себе зобов’язання банку і професійно управляти його активами.

Інвесторам пропонуються такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Обов’язковою умовою, що висувається до потенційного інвестора, є передача йому усіх зобов’язань за вкладами, на які поширюються гарантії фонду.

Виплати вкладникам

Вкладники "Мегабанку" підпадають під дію закону щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, тобто Фонд поверне їм кошти у розмірі 100% вкладу, включаючи відсотки.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ.

"Розуміючи ситуацію, у якій опинилися вкладники банку, а це, переважно, жителі міста-героя Харкова, Фонд докладає максимальних зусиль, щоб розпочати здійснення гарантованих виплат якомога швидше, навіть раніше встановленого законом терміну" , - зазначила голова ФГВФО Світлана Рекрут.

Оголошення про початок виплат буде розміщено на офіційному сайті Фонду. Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом вкладникам АТ "МЕГАБАНК" (у тому числі ФОП), складає 4,1 млрд грн. Гарантовану суму можна отримати в будь-якому банку-агенті Фонду.

Крім того, вкладники банку зможуть отримати гарантоване відшкодування дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів. На сьогодні таку можливість надають 4 банки - ПАТ КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк", АБ "Південний" та АТ "ПУМБ".