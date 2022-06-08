Гайдай: РФ готується в рази збільшити кількість обстрілів Луганщини

Російська армія, попри її заяви, не контролює повністю Сєвєродонецьк. ЗСУ не збираються "здавати" місто. Навіть якщо військовим доведеться відійти на більш укріплені позиції, це не означатиме здачу міста, наголосив голова ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє Лівий берег.

"Бої тривають у місті, там просто все, що є в російської армії – міномети, артилерія, танки – усе туди летить" , – зазначив він.

Траса Лисичанськ – Бахмут росіянами також повністю не контролюється, але вони мають це на меті.

"Трасу вони обстрілюють, але не контролюють. Їхати по цій трасі – це на 90%, а, можливо, і більше – це потрапити під обстріли. Ми не користуємось цією трасою" , – додав Гайдай.

Голова ОВА вважає, що завдання російського військового керівництва не змінилося – до 10 червня повністю "взяти" Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ – Бахмут.