Суд оголосив вирок українцю, який коригував вогонь по Києву

Суд оголосив вирок українцю, який коригував вогонь по Києву

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, завербований російськими спецслужбами українець, який коригував ворожий вогонь по столиці України, отримав вирок 8 років позбавлення волі, повідомляє Ділова столиця.

"Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року. Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина РФ потім його перевели у "режим очікування". А з початку повномасштабної агресії РФ зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок", — зазначив Дехтяренко.

Речник СБУ розповів про нещодавні результати роботи української спецслужби. На Рівненщині контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, У Хмельницькому затримано "розконсервованого" агента ФСБ РФ. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.

На Дніпропетровщині спецслужба викрила адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію РФ та військові злочини окупантів.

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