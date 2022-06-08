Суд оголосив вирок українцю, який коригував вогонь по Києву

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, завербований російськими спецслужбами українець, який коригував ворожий вогонь по столиці України, отримав вирок 8 років позбавлення волі, повідомляє Ділова столиця.

"Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року. Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина РФ потім його перевели у "режим очікування". А з початку повномасштабної агресії РФ зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок" , — зазначив Дехтяренко.

Речник СБУ розповів про нещодавні результати роботи української спецслужби. На Рівненщині контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, У Хмельницькому затримано "розконсервованого" агента ФСБ РФ. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.

На Дніпропетровщині спецслужба викрила адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію РФ та військові злочини окупантів.