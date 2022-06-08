Лавров назвав проблему вивезення зерна з України "маленькою"
За підсумками переговорів із главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу іністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Туреччина, мовляв, повідомила, що українська сторона готова забезпечувати прохід через мінні поля у Чорному морі чи розмінування, повідомляє Українська правда.
При цьому глава МЗС намагається мінімізувати масштаби проблеми із вивезенням зерна з України.
"Наші військові в контакті з турецькими друзями обговорюють деталі цих процесів, цих ініціатив. З нашого боку, будь-яких перешкод для того, щоб цю проблемку - вона маленька насправді - вирішити, ніколи не було. Якщо дозріла київська влада, ми будемо лише раді співпрацювати".
Також Лавров заявив, що Росія "гарантує безпеку підходу суден після розблокування портів і не користуватиметься цим на користь спецоперації". Це, мовляв, гарантії президента Росії.
Окрім того голова російського МЗС нахамив у відповідь на жорстке запитання журналіста про те, що з вкраденого в Україні, крім зерна Росії, вдалося продати.
"У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно - позбавити схід України від тиску неонацистського режиму. А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення. З боку Росії жодних перешкод немає. Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним та українським судам вийти у Чорне море".