Лавров назвав умови для зустрічі Путіна з Зеленським

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав умови для зустрічі глави кремлівського режиму Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Новое время.

За його словами, для цього необхідно поновити переговорний процес на рівні делегацій двох країн.

Лавров стверджує, що вимоги Зеленського відвести війська РФ на позиції, які вони займали до вторгнення 24 лютого, російську сторону не влаштовують, тому Україна нібито має "змінити свої підходи, які ми були б готові прийняти за основу" .