ОВА: на Ізюмському напрямку окупанти постійно атакують позиції ЗСУ

На Ізюмському напрямку російські окупанти намагаються постійно атакувати позиції ЗСУ, проте напередодні були змушені відійти на попередні позиції, не досягнувши жодного успіху.﻿ Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новое время.

За його словами, армія РФ втратила велику кількість своїх солдатів та броньованої техніки.

Синєгубов зазначив, що українські сили не пускають окупантів на Луганський та Донецький напрямки.

Він додав, що окупанти зосередилися на обороні своїх позицій, оскільки ЗСУ поступово повертають територію.

Проте агресори можуть знову намагатися захопити Харків, не виключив Синєгубов.

Він наголосив, що українські військові готові до будь-якого розвитку подій.