В Туреччині план "зернового коридору" в Чорному морі вважають реалістичним

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу після зустрічі з Лавровим назвав реалістичним план ООН зі створення коридору в Чорному морі для поновлення вивозу українського зерна і виступив за подальші переговори з цього питання за участю всіх сторін, повідомляє Українська правда.

"У питанні "зернового коридору" ми обговорюємо механізм за участю ООН, РФ, України та Туреччини. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з РФ, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання" , - сказав міністр.

За словами турецького міністра, важливо також узгодити безпеку судноплавства у Чорному морі. Лавров у свою чергу висловив вимогу розмінування Україною вод біля портів.

Також Чавушоглу заявив, що завершення війни між Росією та Україною шляхом переговорів відповідає інтересам усієї світової спільноти.

За його словами, заяви останніх днів дають підстави для надії на повернення до переговорного процесу між РФ та Україною.

"Сьогодні сформувалася позитивніша атмосфера для відновлення переговорного процесу (між РФ та Україною), ніж ще кілька тижнів тому" , - пояснив міністр.

У той же час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.