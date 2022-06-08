У Берліні автомобіль врізався у натовп

У середу, 8 червня, в районі Шарлоттенбург на заході Берліна автомобіль врізався у натовп, повідомляє Новое время.

Наразі відомо про одного загиблого. Крім того, ще близько 10 людей отримали травми різного ступеня важкості.

ЗМІ повідомляють, що автомобіль спочатку в'їхав у натовп, а потім у вітрину магазину.

Водія автомобіля вже затримано, однак у правоохоронних органах поки що не уточнюють, чи навмисне він врізався у людей, або ж мовиться про нещасний випадок.